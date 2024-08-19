Передали ли водозаборный канал в Туркестанской области частнику — данные прокуратуры и Минводресурсов

«Учитывая, что вопреки условиям заключенного договора, ТОО “СК Парасат” начало самовольную добычу и последующую реализацию песка с прилегающих к каналу территорий, а данная незаконная деятельность привела к нарушению экологии и конструктивной части канала, то РГП “Казводхоз” в октябре 2023 года начал процедуру расторжения данного договора», — объяснили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.