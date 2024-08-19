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Передали ли водозаборный канал в Туркестанской области частнику — данные прокуратуры и Минводресурсов

Министерство водных ресурсов и ирригации РК опровергло сообщение прокуратуры Туркестанской области о безвозмездной передаче водозаборного канала имени «20 лет Независимости» филиалом «Казводхоза» ТОО «СК Парасат», сообщает Zakon.kz.

19 августа 2024 года на сайте прокуратуры Туркестанской области появилась информация о возвращении в госсобственность водозаборного канала. По данным прокуроров, в июне 2023 года канал протяженностью 13,9 км и стоимостью 13 млрд тенге был безвозмездно передан Туркестанским филиалом «Казводхоз» ТОО «СК Парасат».

На запрос Zakon.kz по ситуации ответили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК. В сообщении говорится о том, что данные о безвозмездной передаче канала «Казводхозом» в частную собственность не соответствуют действительности.

«Во-первых, машинный канал в частную собственность ТОО “СК “Парасат” не передавался и информация о его возврате в госсобственность является недостоверной”, — говорится в сообщении профильного министерства.

В Минводресурсов пояснили, что речь идет о договоре с ТОО «СК Парасат» касательно очистки от илистых и пескообразных отложений части русла канала и прилегающей территории.

«Учитывая, что вопреки условиям заключенного договора, ТОО “СК Парасат” начало самовольную добычу и последующую реализацию песка с прилегающих к каналу территорий, а данная незаконная деятельность привела к нарушению экологии и конструктивной части канала, то РГП “Казводхоз” в октябре 2023 года начал процедуру расторжения данного договора», — объяснили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

По данным ведомства, иски в судебные органы по расторжению договора очистки русла канала подавались от имени РГП «Казводхоз». По итогам заявлений возбуждено уголовное дело в отношении товарищества по ч. 2 ст. 334 УК РК. Дело находится на стадии досудебного расследования.

Также по информации министерства, РГП «Казводхоз» в феврале 2024 года направило заявления в Генеральную прокуратуру, Антикоррупционную службу и Агентство по финмониторингу для принятия мер по факту неправомерных действий бывших должностных лиц РГП «Казводхоз» и незаконной предпринимательской деятельности ТОО «СК Парасат».

«Министерство водных ресурсов и ирригации ведет работу по возврату объектов в государственную собственность. С начала года в госсобственность вернули 32 объекта», — подытожило сообщение ведомство.

В этом году 29 населенных пунктов Туркестанской области планируют обеспечить питьевой водой.