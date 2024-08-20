Мастер с борта

О низком уровне безработицы и ярко выраженном кадровом голоде в разных сферах в Пермском крае и в России в целом стало известно в прошлом году. Несмотря на кризис и санкции, весной 2023 года в Прикамье насчитывалось 7,2 тыс. безработных граждан — почти на 10% меньше, чем в конце 2022 года, и почти на 32% меньше, чем в конце 2021-го. В конце января 2024 года в регионе насчитывалось 4,8 тыс. человек со статусом безработных, что на 9,9% меньше, чем год назад, отмечали в Пермьстате. Кадровый дефицит экс­перты «Ъ-Прикамье» связывали в том числе с демографическим фактором.