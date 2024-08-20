Мастер с борта

По сведениям источников «Ъ-Прикамье», в этом году в строительной отрасли Пермского края заметно усилился дефицит кадров. После теракта в подмосковном «Крокусе» в регионе сократилось число трудовых мигрантов, занятых в стройиндустрии. Работники из стран СНГ, оставшиеся в крае, вдвое повысили зарплатные требования. Ранее о пристальном внимании силовиков к иностранным рабочим после событий в «Крокусе» сообщал «Ъ». Сразу после теракта в «Крокус Сити Холле» с участием выходцев из Центральной Азии правоохранительные органы активизировали проверки компаний потребительского сектора и стройиндустрии, где на долю иностранных рабочих приходится заметная часть персонала.
О низком уровне безработицы и ярко выраженном кадровом голоде в разных сферах в Пермском крае и в России в целом стало известно в прошлом году. Несмотря на кризис и санкции, весной 2023 года в Прикамье насчитывалось 7,2 тыс. безработных граждан — почти на 10% меньше, чем в конце 2022 года, и почти на 32% меньше, чем в конце 2021-го. В конце января 2024 года в регионе насчитывалось 4,8 тыс. человек со статусом безработных, что на 9,9% меньше, чем год назад, отмечали в Пермьстате. Кадровый дефицит эксперты «Ъ-Прикамье» связывали в том числе с демографическим фактором.
В «Орсо групп» этим летом тоже столкнулись с дефицитом рабочих специальностей, которые чаще всего занимают трудовые мигранты. «У нас тоже с этим проблемы. У подрядчиков “Орсо групп” работало много сотрудников без российского гражданства на фасадных работах (штукатуры). Люди из стран ближнего зарубежья были также заняты на выполнении монолитных работ. В силу того что теперь количество иностранных работников в регионе ограничено, те, которые остались, вдвое подняли расценки на оплату своего труда», — поделился гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.
По словам совладельца девелоперского холдинга «Город мечты» Андрея Ляшкова, региональные стройки нуждаются не только в иностранных работниках, занятых в основном неквалифицированным трудом, но и в фасадчиках, кровельщиках, монолитчиках, а это уже квалифицированные кадры. Размер оплаты труда таких сотрудников за полтора-два года вырос вдвое. «Работники без российского гражданства понимают, что есть дефицит, и им пользуются. Я плачу одному такому сотруднику по 5 тыс. руб. в день, а раньше платил по 2,5 тыс. руб. за смену», — пояснил совладелец «Города мечты».
Андрей Ляшков считает, что кадровый дефицит в строительстве обострился в последние годы: одни ушли на военную службу по контракту, другие были призваны во время частичной мобилизации или покинули страну. На усиление кадрового голода в отрасли повлиял целый комплекс факторов: это и последствия пандемии коронавируса, демографическая яма как следствие низкой рождаемости в стране в 1990-е годы. «Кроме того, в регионе, как и во всей России, сейчас строительный бум. Страна раньше никогда не сдавала столько жилья, кто-то же должен работать на стройплощадках», — говорит собеседник.
В краевом минстрое подтвердили дефицит рабочих кадров на стройплощадках. Несмотря на постоянный рост зарплаты, рабочих рук не хватает, отметили в министерстве. Сложнее ситуация обстоит на территориях, отдаленных от регионального центра. Отрасль начала испытывать серьезные затруднения с подбором персонала еще в 2020 году, в пандемию коронавируса. По данным Пермьстата, в строительстве в Пермском крае в 2024 году занято 36,1 тыс. человек. «На конец июля, по данным центра занятости Пермского края, общее количество требуемых работников в строительной сфере составляет более 2,5 тыс. человек. Самыми дефицитными строительными специальностями являются каменщики, электрогазосварщики, кровельщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций. Кроме того, на объектах не хватает разнорабочих», — рассказали в минстрое.
Почетный строитель РФ, член Пермского регионального отделения «Опоры России», руководитель ООО «Престиж» Дмитрий Шешуков уточнил, что, помимо дефицита рабочих, не хватает квалифицированных кадров: инженеров, мастеров и прочих. Число иностранных сотрудников сократилось. Кроме того, кадры благодаря более высокой зарплате переманивают столичные и иные крупные предприятия. Число новых специалистов-выпускников профильных учебных заведений не покрывает потребности этой сферы. «Кадровый дефицит усиливается, региональное строительство почувствует “дно” по недостатку сотрудников в 2030 году», — считает Дмитрий Шешуков.
«Говорить, что ситуация в кадрах стройкомплекса настолько серьезная и не позволяет выполнять производственные планы по вводу жилья по региону, неверно. Все планы выполняются, — подчеркнул исполнительный директор ассоциации “Пермские строители” Борис Николаев.— Однако, во-первых, из года в год мы имеем тенденцию увеличения объемов строящегося жилья. Во-вторых, объекты становятся более разнообразными, высокотехнологичными, поэтому нельзя забывать о подготовке квалифицированных специалистов, в том числе инженеров, специалистов службы заказчика, отдела качества и других».
В минстрое отметили, что перед отраслью стоит задача повышения престижа рабочих профессий и инженерных специальностей. Упор делается на привлечение молодых кадров, взаимодействие работодателей с учебными заведениями и поиск сотрудников на стадии образовательного процесса.