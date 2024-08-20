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Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 20 августа 2024

Национальный банк Беларуси поднял курс доллара и курс евро, сохранив курс российского рубля на 20 августа 2024, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Беларуси озвучили курс доллара, курс евро и курс российского рубля, назвав новые значения на 20 августа 2024, вторник. В итоге курс доллара и курс евро повышены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на вторник, 20 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1572 белорусского рубля, 1 евро — 3,4838 BYN, 100 российских рублей — 3,5465 белорусского рубля.

То есть Нацбанк скорректировал курсы евро и доллара, сохранив курс российского рубля на уровне курса за понедельник, 19 августа. При этом курс евро вырос ощутимо сильнее, чем курс доллара.

В итоге валютные значения на 20 августа, вторник, скорректированы на такие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0056 белрубля, 1 евро снижен на 0,0203 белрубля, а 100 российских рублей сохранили.

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