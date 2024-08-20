В Казахстане могут создать лабораторию дронов

По информации Министерства науки и высшего образования РК, 19 августа в мероприятии участвовали руководство университета, а также представители Департамента науки, Департамента международного сотрудничества и факультета математики, физики и информатики.
Во время переговоров подробно обсудили план создания уникальной платформы для обмена опытом Казахстана и Китая в области дрон-технологий.
В перспективе лабораторию дронов откроют на базе ведущего педагогического университета страны.
Встреча представителей двух стран дала надежную основу для сотрудничества, которое ускорит развитие передовых технологий и создаст новые возможности для студентов и исследователей, способствуя усилению научного потенциала обеих организаций.