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Челябинцам разрешили снимать больше денег с кредитных карт

Исследование динамики среднего размера лимитов по выданным кредитным картам провели специалисты Национального бюро кредитных историй.

Согласно их выкладкам, в Челябинской области в июле средний размер лимитов составил 93,4 тыс. рублей. Регион, находящийся в топ-30 по выдаче данного вида кредитов, по размеру лимитов занял 27 место. Из регионов Уральского федерального округа его обошли по лимитам такие субъекты, как ХМАО (132 тыс. рублей, 2 место), Тюменская область (107,4 тыс. рублей, 8 место) и Свердловская область (102,7 тыс. рублей, 14 место).

Отметим, что за месяц средний размер лимитов по выданным кредитным картам в Челябинской области вырос на 2,4%. Специалисты считают, что в условиях действий ЦБ по охлаждению российского кредитного рынка стабилизация и даже некоторый рост лимитов связан лишь с тем, что в июне-июле снизилось количество выдаваемых кредитных карт населению.