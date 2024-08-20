Челябинцам разрешили снимать больше денег с кредитных карт

Отметим, что за месяц средний размер лимитов по выданным кредитным картам в Челябинской области вырос на 2,4%. Специалисты считают, что в условиях действий ЦБ по охлаждению российского кредитного рынка стабилизация и даже некоторый рост лимитов связан лишь с тем, что в июне-июле снизилось количество выдаваемых кредитных карт населению.