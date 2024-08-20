Челябинцам разрешили снимать больше денег с кредитных карт

Согласно их выкладкам, в Челябинской области в июле средний размер лимитов составил 93,4 тыс. рублей. Регион, находящийся в топ-30 по выдаче данного вида кредитов, по размеру лимитов занял 27 место. Из регионов Уральского федерального округа его обошли по лимитам такие субъекты, как ХМАО (132 тыс. рублей, 2 место), Тюменская область (107,4 тыс. рублей, 8 место) и Свердловская область (102,7 тыс. рублей, 14 место).
Отметим, что за месяц средний размер лимитов по выданным кредитным картам в Челябинской области вырос на 2,4%. Специалисты считают, что в условиях действий ЦБ по охлаждению российского кредитного рынка стабилизация и даже некоторый рост лимитов связан лишь с тем, что в июне-июле снизилось количество выдаваемых кредитных карт населению.