В Красноярске прокуратура требует признать аварийным дом на Читинской

В Красноярске прокуратура добилась расселения аварийного дома на Читинской, 6. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Дом по этому адресу межведомственная комиссия проверила в декабре 2023 года, выявив там множество угроз и недочетов. Среди них — разрушение кирпичной кладки, трещины в фасаде, отклонение ограждающей конструкции. Но при этом комиссия решила, что жить в доме можно. Расселять, признавать аварийным не планировалось.
В мае прокуратура потребовала решить вопрос со сносом дома и расселением жильцов. Требование было удовлетворено, несмотря на обжалование ответчиком в вышестоящем суде.
Решить вопрос с признанием дома аварийным необходимо до сентября, после чего-либо расселить жильцов, либо выплатить компенсации.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить инспектора ДПС, который брал взятки.