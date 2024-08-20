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В Красноярске прокуратура требует признать аварийным дом на Читинской

Благодаря прокуратуре межведомственную комиссию обязали признать дом аварийным и решить вопрос с расселением.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске прокуратура добилась расселения аварийного дома на Читинской, 6. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Дом по этому адресу межведомственная комиссия проверила в декабре 2023 года, выявив там множество угроз и недочетов. Среди них — разрушение кирпичной кладки, трещины в фасаде, отклонение ограждающей конструкции. Но при этом комиссия решила, что жить в доме можно. Расселять, признавать аварийным не планировалось.

В мае прокуратура потребовала решить вопрос со сносом дома и расселением жильцов. Требование было удовлетворено, несмотря на обжалование ответчиком в вышестоящем суде.

Решить вопрос с признанием дома аварийным необходимо до сентября, после чего-либо расселить жильцов, либо выплатить компенсации.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить инспектора ДПС, который брал взятки.

Прокуратура