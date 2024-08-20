В Красноярске прокуратура требует признать аварийным дом на Читинской

Дом по этому адресу межведомственная комиссия проверила в декабре 2023 года, выявив там множество угроз и недочетов. Среди них — разрушение кирпичной кладки, трещины в фасаде, отклонение ограждающей конструкции. Но при этом комиссия решила, что жить в доме можно. Расселять, признавать аварийным не планировалось.