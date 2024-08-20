228 лифтов заменили в Хабаровском крае

Итоги программы капитального ремонта в России подвели за семь месяцев текущего года. Отремонтировано 46 миллионов квадратных метров жилых помещений. Больше всего отремонтированного жилья в Центральном (4,3 тысячи объектов), Приволжском (1,8 тысячи) и Сибирском (1,4 тысячи) федеральных округах. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал о результатах программы капремонта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Летние месяцы — это наиболее активный период для капитального ремонта многоквартирных домов. До начала отопительного сезона нужно завершить большую часть работ. С начала года в регионах уже отремонтировано почти 11,5 тысячи домов, в которых проживает более 1,7 миллиона человек. Завершение ремонта способствует улучшению качества и комфорта проживания в многоквартирных домах, что и составляет одну из главных целей программы», — сказал Марат Хуснуллин.
В Хабаровском крае утверждена программа капремонта до 2053 года, охватывающая 7790 многоквартирных домов. В этом году планируется выполнить 444 работы на 1,2 миллиарда рублей. Контракты уже заключены, а замена лифтов, не соответствующих техническому регламенту Таможенного союза, должна завершиться к февралю 2025 года.