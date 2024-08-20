228 лифтов заменили в Хабаровском крае

«Летние месяцы — это наиболее активный период для капитального ремонта многоквартирных домов. До начала отопительного сезона нужно завершить большую часть работ. С начала года в регионах уже отремонтировано почти 11,5 тысячи домов, в которых проживает более 1,7 миллиона человек. Завершение ремонта способствует улучшению качества и комфорта проживания в многоквартирных домах, что и составляет одну из главных целей программы», — сказал Марат Хуснуллин.