Челябинская область попала в пятерку российских регионов с самым доступным жильем

Челябинская область заняла второе место в топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью квадратного метра вторичной недвижимости. На начало августа этот показатель на Южном Урале был равен 81,5 тыс. рублей. Меньшие цифры зафиксировали только в Пермском крае. Также в пятерке дешевых регионов оказался Башкортостан, Волгоградская и Самарская области. Соседняя с Челябинской Свердловская область занимает 6 место рейтинга, медианная стоимость квадрата в ней равна 96,3 тыс. рублей.