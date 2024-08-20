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В Красноярске охранное агенство задолжало сотрудникам более 300 тысяч рублей

В Красноярске охранное предприятие задержало сотрудникам зарплату.

Источник: Комсомольская правда

Красноярское охранное агентство задолжало своим сотрудникам более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает транспортная прокуратура, которая провела проверку и установила, что в течение 2024 года 15 охранников получали зарплату не в полном объёме — им платили ниже МРОТ. Общая задолженность перед сотрудниками «Ратибор-В» составила свыше 300 тысяч рублей.

Руководителю агентства внесли представление. На должностное лицо завели административное дело за «нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».