В Красноярске охранное агенство задолжало сотрудникам более 300 тысяч рублей

Красноярское охранное агентство задолжало своим сотрудникам более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает транспортная прокуратура, которая провела проверку и установила, что в течение 2024 года 15 охранников получали зарплату не в полном объёме — им платили ниже МРОТ. Общая задолженность перед сотрудниками «Ратибор-В» составила свыше 300 тысяч рублей.