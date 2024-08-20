Стали известны 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в августе 2024-го

И вновь — знание китайского языка. Переводчик нужен для работы на одном из предприятий, являющемся резидентом белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Рабочее место — там же, в Смолевичском районе, под Минском, работодатель хотел бы видеть своим работником специалиста с профильным высшим образованием и опытом работы от трех лет. Зарплата — 5642 рубля. Отметим, что вакансия эта периодически фигурирует в наших ежемесячных зарплатных рейтингах, недавно она была обновлена, значит, кадровый дефицит все еще остается незакрытым.