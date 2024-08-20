Стали известны 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в августе 2024-го

Стали известны 10 самых высокооплачиваемых вакансий в Беларуси в августе 2024 года. Для того, чтобы узнать, каким именно специалистам в Беларуси готовы платить больше прочих в конце лета-2024, обратимся, как и месяцем ранее, к данным Общереспубликанского банка вакансий. Отметим, что за последний месяц количество этих самых вакансий немного увеличилось: плюс тысяча.
Кто же зарплатный августовский рекордсмен?
Менеджер по внешнеэкономическим связям нужен одному из коммерческих предприятий Минска. Зарплата (та самая — рекордная): от 10 до 15 тысяч белорусских рублей. Принципиальное требование к соискателям — владение китайским языком, поскольку должностные обязанности подразумевают, кроме прочего, ведение деловой переписки с китайскими контрагентами.
На втором месте условного зарплатного топа — вакансия заместителя директора по информационным технологиям в одной из белорусско-китайских организаций. И вновь принципиальным становится языковой аспект: нужно знать китайский и английский язык. Само собой — высшее образование. Детальные требования, судя по всему, оговариваются на стадии очного собеседования, что касается заработка, то он определен в диапазоне от 7500 до 7800 рублей.
Третье место августовского топа самых высоких зарплат в Беларуси — предложение от предприятия-подрядчика в области свайного фундаментостроения из Гомельской области. Требуется машинист бурильной и бурильно-крановой машины. Работа разъездная, двухсменный график. Зарплата от 7000 до 10000 белорусских рублей, рассматриваются кандидаты с профильным профессионально-техническим образованием.
Двигаемся дальше: «высшее образование, знание китайского и английского языков в совершенстве, опыт работы в международных телекомпаниях» — основные требования к соискателям на позицию замдиректора белорусско-китайского предприятия в сфере телекоммуникаций. Никаких иных подробностей в тексте объявления о вакансии не указано, зато есть там зарплатные цифры: от 7 до 10 тысяч BYN.
И вновь — знание китайского языка. Переводчик нужен для работы на одном из предприятий, являющемся резидентом белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Рабочее место — там же, в Смолевичском районе, под Минском, работодатель хотел бы видеть своим работником специалиста с профильным высшим образованием и опытом работы от трех лет. Зарплата — 5642 рубля. Отметим, что вакансия эта периодически фигурирует в наших ежемесячных зарплатных рейтингах, недавно она была обновлена, значит, кадровый дефицит все еще остается незакрытым.
«Опыт работы не менее 5 лет в сфере информационных технологий; опыт работы по реализации мероприятий по управлению ИТ-процессами, совершенствованию ИТ-инфраструктуры, развитию бизнес-взаимодействия с клиентами, развитию корпоративного портала…», — это основные требования и функциональные обязанности начальника центра цифровой трансформации. Вакансия открыта на одной из минских организаций в сфере лизинга, заработная плата — от 5535 до 7740 рублей.
5142 рубля предлагается по вакансии, открытой в Национальном банке Республики Беларусь. В регуляторе ищут специалиста на позицию начальника главного управления. Требования обозначены в базовом формате: высшее образование, опыт работы от 5 лет.
Вакансия каменщика с зарплатным предложением от 5 до 5,5 тысяч белорусских рублей попадает на 9-ю позицию августовского рейтинге. Рабочее место — в Гомеле, из требований — «умение работать в команде, ответственность и исполнительность, отсутствие вредных привычек». Плюс как минимум среднее образование.
Завершает зарплатный топ вакансия повара, рабочее место — в центре Минска, недалеко от железнодорожного вокзала. Платить повару готовы 4879 рублей, требований к нему ровно два: владение китайским языком и знание китайской кухни.