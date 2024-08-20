Где работодатели готовы платить миллионы в Казахстане

Так, например, в Астане ищут аккаунт-менеджера Amazon. Его зарплата в вакансии варьируется от 100 тыс. до 10 млн тенге. Похожий разброс можно увидеть в павлодарской вакансии специалиста по продаже нефтепродуктов — от 103,5 тыс. до 10 млн тенге. А в Алматы одна из компаний ищет директора по операционному маркетингу крупной торговой компании и обещает платить ему от 15 тыс. до 35 тыс. долларов «на руки».