Власти Екатеринбурга высказались об изменении тарифов ЖКХ

«Если говорить честно, как бы это ни звучало, тарифы у нас сегодня носят социальный характер, потому что фактические затраты на тепло, и воду, и канализацию гораздо выше тех, что оплачивают граждане. И уже на федеральном уровне звучит, что надо искать пути увеличения тарифов, но при этом предусматривать компенсации со стороны государства для жителей. Но пока на екатеринбуржцах внедрение новой финансовой модели никак не скажется», — заявил Гейко в интервью «ФедералПресс».
По словам вице-мэра, рост цен на коммуналку «будет в пределах, которые нам Региональная энергетическая комиссия ежегодно согласовывает». «Поэтому у кого-то если будет тариф вылетать за нормативные значения, значит, вступит в действие предусмотренная методика компенсации затрат», — предупредил Гейко.
Переход на новую систему ценообразования — так называемую альтернативную котельную — анонсировала компания «Т Плюс» (поставляет тепло в дома екатеринбуржцев) еще в 2022 году. Модель предполагает формирование тарифа на долгосрочный период — 10 и более лет. Сторонники идеи утверждают, что система позволит отойти от жесткого регулирования тарифов и приблизить цены к реальным рыночным. Существует мнение, что в перспективе это позволит снизить стоимость услуг ЖКХ для населения.