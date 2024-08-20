Власти Екатеринбурга высказались об изменении тарифов ЖКХ

«Если говорить честно, как бы это ни звучало, тарифы у нас сегодня носят социальный характер, потому что фактические затраты на тепло, и воду, и канализацию гораздо выше тех, что оплачивают граждане. И уже на федеральном уровне звучит, что надо искать пути увеличения тарифов, но при этом предусматривать компенсации со стороны государства для жителей. Но пока на екатеринбуржцах внедрение новой финансовой модели никак не скажется», — заявил Гейко в интервью «ФедералПресс».