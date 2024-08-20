Минтруда: стимулирующие выплаты работникам соцучреждений вырастут в августе 2024

Кроме того, предусматривается увеличение на 30% размера средств, предусмотренных на надбавки за сложность, характер труда сотрудникам Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. В пресс-службе добавили, размер увеличения стимулирующих выплат для каждого сотрудника определяется со стороны нанимателя и на основании локальных правовых актов организации.