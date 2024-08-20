Минтруда: стимулирующие выплаты работникам соцучреждений вырастут в августе 2024

Минтруда Беларуси сообщило, что стимулирующие выплаты работникам соцучреждений вырастут в августе 2024 года. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«В августе отдельным работникам соцучреждений увеличиваются стимулирующие выплаты», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что постановлением Минтруда и социальной защиты № 62 от 1 августа 2024 года было предусмотрено установление тарифных разрядов по должностям руководителей центров социальной реабилитации, а также абилитации инвалидов, как самостоятельных учреждений.
Кроме того, предусматривается увеличение на 30% размера средств, предусмотренных на надбавки за сложность, характер труда сотрудникам Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. В пресс-службе добавили, размер увеличения стимулирующих выплат для каждого сотрудника определяется со стороны нанимателя и на основании локальных правовых актов организации.