Нового подрядчика для аэропорта Охотска определят в сентябре

— Мой принцип — в Хабаровском крае не должно быть окраин, не должно быть мест, которые забыты властью, забыты бюджетом. Это не значит, что я Дед Мороз с подарками, который их раздаёт — мы вместе с людьми находим решения. Мне очень важно, чтобы вы нам подсказывали эти решения, чтобы жизнь наших людей была справедливее, чтобы каждого из вас и ваши интересы мы могли защитить, — сказал на встрече с охотчанами Дмитрий Демешин.