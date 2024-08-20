Нового подрядчика для аэропорта Охотска определят в сентябре

С новым подрядчиком, который завершит реконструкцию аэропорта административного центра самого северного в Хабаровском крае Охотского муниципального округа, удастся определиться в самое ближайшее время. Об этом в своём Телеграм-канале по итогам поездки на эту территорию написал врио губернатора Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Аэропорт Охотска — важнейший транспортный узел для всего края. Здесь необходимо закрыть вопрос с новой взлётно-посадочной полосой. Люди жалуются на затягивание сроков, и их жалобы справедливы. Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут, в начале сентября будет определён новый. Эту работу мы обязательно завершим, — пообещал Дмитрий Демешин. — На взлётно-посадочную полосу деньги федеральный центр выделяет. Мы рассчитываем, что уже в 2025 году вы увидите результат.
Напомним, реконструкция аэропорта в Охотске стартовала в декабре 2021 года. Ранее основная взлётно-посадочная полоса была выполнена из металлоконструкций, которые от возраста обветшали. Кроме того, давно возникла потребность в том, чтобы пустить на Охотск более вместительные воздушные суда, а несущая способность и сцепные свойства существующего полотна это не позволяли. Завершить реконструкцию тогда обещали до 31 декабря 2024 года. Общая стоимость проекта первоначально оценивалась в 3,5 млрд рублей.
После разрыва договора с прежним подрядчиком проект реконструкции аэропорта подвергся корректировке. На это по федеральной линии были выделены дополнительные деньги. После этого пройдёт новый конкурс до 3 сентября этого года, в ходе которого определится подрядчик. Пока же ориентировочные сроки завершения работ сдвинуты с 2024-го на конец 2025 года.
Однако людям необходимо летать между Хабаровском и Охотском уже сейчас. Сейчас это самое востребованное направление внутри региона. Краевая авиакомпания «ХабАвиа» регулярно организует дополнительные рейсы, но потребность в них остаётся очень высокой. Билетов не хватает.
— Совершенно наглядно, что нужно большее количество бортов. Мы попробуем этот вопрос решить. У нас «Хабаровские авиалинии» загружены, попробуем решить это с «Ангарой» — это иркутская авиакомпания. Подумаем относительно дополнительного субсидирования авиарейсов, — сказал Дмитрий Демешин на встрече с охотчанами.
Кстати, по пути из аэропорта в Охотск Дмитрий Демешин осмотрел проблемный мост через реку Кухтуй. Он деревянный и давно нуждается в капитальном ремонте.
— Проверил, что сейчас происходит на мосту через реку Кухтуй, он как раз связывает рабочий посёлок с аэропортом. Планировалось, что его отремонтируют в 2025 году. Но мы понимаем, что столько ждать люди не могут, поэтому уже сейчас начали менять деревянный пролёт, — подчеркнул врио губернатора Хабаровского края.
На встрече с охотчанами врио губернатора отметил, что Охотск вошёл в числе 22 опорных населённых пунктов Хабаровского края. Что же это даст? Будет свёрстан долгосрочный план развития инфраструктуры посёлка и начнётся его поступательное развитие. А что именно делать в первую очередь, что во вторую и так далее, должны определить сами люди.
— Мой принцип — в Хабаровском крае не должно быть окраин, не должно быть мест, которые забыты властью, забыты бюджетом. Это не значит, что я Дед Мороз с подарками, который их раздаёт — мы вместе с людьми находим решения. Мне очень важно, чтобы вы нам подсказывали эти решения, чтобы жизнь наших людей была справедливее, чтобы каждого из вас и ваши интересы мы могли защитить, — сказал на встрече с охотчанами Дмитрий Демешин.
Безусловно, Дмитрий Демешин уделяет большое внимание Хабаровску, однако его принципиальной позицией является справедливое отношение ко всем территориям. Именно поэтому врио губернатора на регулярной основе лично выезжает в районы, где инспектирует наиболее проблемные объекты, на месте разбирает ситуацию и принимает решения, а также в режиме открытого диалога собирает от жителей информацию о беспокоящих их проблемах и недоработках властей.