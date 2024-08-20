Скандал-вокзал: государство хочет забрать автостанции Молдовы у частной фирмы

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Агентство публичной собственности (АПП) запустило в понедельник процесс перехода автовокзалов и автостанций по всей стране под свое ведение.
«После установления факта неисполнения договорных обязательств частным партнером ООО “Современные автовокзалы” государство запустило процесс одностороннего поглощения активов, находящихся в управлении в рамках государственно-частного партнерства, инициированного в 2018 году».
Руководство компании, которая на данный момент управляет автовокзалами, заявляет о рейдерской атаке со стороны государства.
«Мы квалифицируем это злоупотребление как рейдерское нападение на нашу компанию. Так не делается в цивилизованном мире, в том числе в Европейском союзе, куда движется Республика Молдова. Это делалось только в 90-е годы мафиозными группировками, А то, что такой метод применяется государственной структурой, тем более серьезно», — заявляют представители компании.
В опубликованном в понедельник пресс-релизе руководство компании утверждает, что с 2019 года в госбюджет страны было перечислено налогов на общую сумму более 100 миллионов леев. Также, по данным компании, в рамках платы за право хозяйственного ведения были выплачены роялти в размере 29 миллионов леев. Помимо этого, компания инвестировала 120 миллионов леев в модернизацию инфраструктуры автовокзалов.
В агентстве заверили, что все принятые меры осуществлены «в общественных интересах» и касаются «восстановления законного управления» 30 автовокзалов и автостанций страны. Учреждение распорядилось о немедленном выезде на места специализированной комиссии, которая инициирует передачу единого комплекса вокзалов и автостанций под управление ГП «Управление по эксплуатации недвижимого имущества».
Депутат-социалист Богдан Цырдя назвал происходящее «переделом собственности», за который взялись «группировки» правящего в стране режима PAS.
«Намечается большой скандал. PAS-овские группировки серьезно взялись за передел собственности и потоков. Перед выборами будут доить и грабить беспощадно», — заявил он.
Между тем Ассоциация патронатов автотранспортных операторов (АПОТА) намерение властей приветствовала. В АПОТА заявляют, что регулярные маршруты будут осуществляться по установленному расписанию.
«Процесс возврата станций не нарушит работу маршрутов. В случае, если кассы станций временно не будут работать, водителям будут выдаваться собственные билеты, которые также являются документами строгого учета. Мы ждем завершения процесса передачи станций и начала переговоров условий деятельности с перевозчиками».
Договор с ООО «Современные автовокзалы» о передаче в концессию автовокзалов и автостанций был подписан 17 декабря 2018 года сроком на 25 лет. Предприятие обязалось модернизировать 30 автовокзалов и автостанций по всей республике.
В августе 2022 года Агентство госсобственности объявило о расторжении договора государственно-частного партнерства из-за «непредставления гарантии добросовестного исполнения и невыполнения взятого на себя инвестиционного плана».