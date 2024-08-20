Скандал-вокзал: государство хочет забрать автостанции Молдовы у частной фирмы

В опубликованном в понедельник пресс-релизе руководство компании утверждает, что с 2019 года в госбюджет страны было перечислено налогов на общую сумму более 100 миллионов леев. Также, по данным компании, в рамках платы за право хозяйственного ведения были выплачены роялти в размере 29 миллионов леев. Помимо этого, компания инвестировала 120 миллионов леев в модернизацию инфраструктуры автовокзалов.