В Воронеже не открыли в срок улицу Переверткина

На отрезке улицы Переверткина в Воронеже в районе дома № 5 продолжается переустройство тепловых сетей в рамках строительства Остужевской развязки. В связи с этим участок по-прежнему остается закрытым для автотранспорта. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства вечером в понедельник, 19 августа. В муниципалитете заверили, что специалисты подрядной организации прикладывают все усилия, чтобы завершить работы как можно скорее. Однако для этого им потребуется еще несколько дней.
РИА «Воронеж» писало, что проезд по Переверткина предполагалось открыть вчера сразу после полуночи.
— Управление дорожного хозяйства приносит горожанам извинения за вынужденные временные неудобства, — обратились к воронежцам в городской администрации.
Работы по реконструкции Остужевской развязки сейчас выполняются по двум из трех этапов. На пересечении улиц Минской и Остужева рабочие расширяют участки проезжей части на подъездах к развязке, переустраивают инженерные сети и укрепляют конусы путепровода. На другом участке — от Северного моста до путепроводов через железнодорожную ветку — идет переустройство коммуникаций.