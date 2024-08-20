В Воронеже не открыли в срок улицу Переверткина

На отрезке улицы Переверткина в Воронеже в районе дома № 5 продолжается переустройство тепловых сетей в рамках строительства Остужевской развязки. В связи с этим участок по-прежнему остается закрытым для автотранспорта. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства вечером в понедельник, 19 августа. В муниципалитете заверили, что специалисты подрядной организации прикладывают все усилия, чтобы завершить работы как можно скорее. Однако для этого им потребуется еще несколько дней.