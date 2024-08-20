Аграрии Беларуси с учетом рапса намолотили более 7,6 млн тонн зерна

В стране на 20 августа зерна с учетом рапса собрано 7,629 млн т, из них 6,555 млн т зерновых и зернобобовых культур (96% подлежащих уборке площадей, урожайность — 32,6 ц/га), 1,074 млн т рапса (92,5% к уборочной площади, урожайность — 29,1 ц/га).



В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала 2,059 млн т, Гродненская — 1,741 млн т, Брестская — 1,558 млн т, Могилевская — 879 тыс. т, Гомельская — 732 тыс. т, Витебская — 660 тыс. т.



Параллельно с уборкой идет и теребление льна. Вытереблено 44,4 тыс. га (99,3% подлежащих уборке площадей).