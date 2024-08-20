Судиться станет дороже: издержки для должников по электроэнергии вырастут в 10 раз

— В сентябре вступают поправки в законодательство, согласно которым значительно вырастут судебные пошлины. Минимальный порог госпошлины вырастет с 400 до 4 000 рублей. На порядок вырастут и судебные издержки при удовлетворении иска кредитора, которые взыскиваются с ответчика. Поэтому должник сегодня — это слишком дорогой статус. Лучше платить за электроэнергию вовремя и точно не стоит затягивать ситуацию до судебных разбирательств, — напоминают всем должникам энергетики.