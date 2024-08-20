В Екатеринбурге решили сдать в аренду 42-летний бункер

В Екатеринбурге на аренду выставили бункер, которому 42 года. Бомбоубежище находится рядом со стройкой на проспекте Космонавтов, 11. Срок аренды составит пять лет, аукцион начинается с 64 тысяч рублей.
Площадь бункера составляет 905 квадратных метров. Он был построен еще в 1982 году. Согласно документации, в бомбоубежище есть вентиляция, освещение и центральный водопровод. Также он обеспечен горчим водоснабжением, отоплением и канализацией.
Отмечается, что бункер находится в федеральной собственности. Продавцом выступает дирекция по инвестиционной деятельности. Бомбоубежище списано поле приказа МЧС 20 лет назад. Заявки на аукцион будут приниматься до 28 августа.
Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили бомбоубежище на проспекте Ленина. Оно было построено в 1959 году. Бункер не являлся объектом культурного наследия и объектом гражданской обороны.