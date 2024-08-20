Кто понесет ответственность в случае аварии на казахстанской АЭС

Она пояснила, что Венская конвенция о гражданско-правовой ответственности занимается регулированием подобных инцидентов и следит за возможным причинением ядерного ущерба.
В первую очередь наказание понесет оператор атомной станции, который занимался ее эксплуатацией. Затем соответствующий надзорный контрольный орган, выдававший лицензию. Ответственность несет также само государство и поставщик технологий. Последний несет гарантийную ответственность за безопасность своей продукции.
Генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков поддержал Мурсалову, пояснив, что вероятность аварии слишком низка. При таком продолжительном времени работы реактора, повторение катастрофы Фукусимы «равна десяти в минус восьмой степени».
«Если говорить о безопасности, то атомные станции снабжены активными и пассивными системами безопасности, которые дополняют друг друга. Даже на начальной стадии малейшего отклонения от нормальной работы реактора существует обратная связь, которая, используя законы природы, возвращает его в нормальное русло».
Ранее о безопасности новых поколений ядерных реакторов на АЭС рассказал в ходе публичных слушаний физик-ядерщик, генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков.
Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин в ходе публичных слушаний заявил о том, что на водный баланс озера Балхаш строительство АЭС практически никакого влияния не окажет.