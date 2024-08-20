Кто понесет ответственность в случае аварии на казахстанской АЭС

«Если говорить о безопасности, то атомные станции снабжены активными и пассивными системами безопасности, которые дополняют друг друга. Даже на начальной стадии малейшего отклонения от нормальной работы реактора существует обратная связь, которая, используя законы природы, возвращает его в нормальное русло».