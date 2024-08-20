В Ленобласти предлагают ввести льготную ипотеку при рождении первенца

Ранее сообщалось, что местные власти намерены создать новые инициативы поддержки для будущих родителей и семей с детьми. В частности, ожидаются предложения по льготным ипотечным условиям, которые будут зависеть от числа детей в семье, появление должности терапевта для беременных, а также расширение перечня необходимых лекарств для будущих матерей.