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В Ленобласти предлагают ввести льготную ипотеку при рождении первенца

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать стратегию по увеличению уровня рождаемости в регионе и улучшить поддержку семей при появлении первого и второго ребенка.

Об этом информирует пресс-служба правительства области.

В регионе ежегодно появляется на свет около 16 тыс. новорожденных. Примерно 4 тыс. из них зарегистрированы как родившиеся в Петербурге, хотя фактически получают социальную помощь и подают заявления на места в детских садах области.

Ранее сообщалось, что местные власти намерены создать новые инициативы поддержки для будущих родителей и семей с детьми. В частности, ожидаются предложения по льготным ипотечным условиям, которые будут зависеть от числа детей в семье, появление должности терапевта для беременных, а также расширение перечня необходимых лекарств для будущих матерей.

ипотека