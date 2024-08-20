Третья часть отправленных денег из Казахстана уходит в Россию

Вообще же совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов за первое полугодие 2024 года, составил 515,3 млрд тенге. Это ощутимое снижение на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года.
Характерно, что абсолютное большинство переводов (94%) — это безвозмездные переводы между физическими лицами. Это объясняется удобством этих систем для частных переводов без необходимости открытия банковских счетов, сообщают в Национальном банке РК.
Всего за границу за полгода из Казахстана было отправлено 383,8 млрд тенге. Средняя сумма одного перевода — 330 тысяч тенге. Основными странами-получателями являются:
Россия (31,2%) Узбекистан (26,8%) Турция (20,9%) Грузия (7,7%) Кыргызстан (3,6%).
Из-за границы в Казахстан поступило переводов на сумму 120,4 млрд тенге. Средняя сумма одного перевода составляет 279,3 тыс. тенге. Основными странами-отправителями являются:
Россия (28,3%) США (12,4%) Южная Корея (11,2%) Узбекистан (9,7%) Турция (7,4%).
Отметим, что, согласно данным Всемирного банка, самым крупным источником денежных переводов сегодня являются США. В пятерку крупнейших стран-получателей денежных переводов в 2023 году вошли:
Индия (125 млрд долларов) Мексика (67 млрд долларов) Китай (50 млрд долларов) Филиппины (40 млрд долларов) Египет (24 млрд долларов).
К числу государств, где приток денежных переводов составляет значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП) относятся: Таджикистан (48%).
Тонга (41%) Самоа (32%) Ливан (28%) Никарагуа (27%).