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Власти Самары утвердили проект планировки автостанции «Кировская»

В Самаре хотят построить новую автостанцию.

В Самаре утвердили проект планировки новой автостанции «Кировская». Соответствующее постановление подготовили в мэрии. Площадь, для которой разработали проект планировки, составляет 3,66 гектаров. Документацию подготовило ООО «Самарский правовой центр».

— Общая площадь автостанции составит более 3500 квадратных метров, — следует из опубликованных документов.

На автостанции будет перрон площадью 110 квадратных метров и накопитель площадью свыше 2800 квадратных метров. Здесь будет 86 машиномест, в том числе 12 — для стоянки рейсовых автобусов и микроавтобусов. На станции построят проезды на проспект Кирова и на дорогу к транспортно-пересадочному узлу «Пятилетка».

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