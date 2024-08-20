Власти Самары утвердили проект планировки автостанции «Кировская»

В Самаре утвердили проект планировки новой автостанции «Кировская». Соответствующее постановление подготовили в мэрии. Площадь, для которой разработали проект планировки, составляет 3,66 гектаров. Документацию подготовило ООО «Самарский правовой центр».
— Общая площадь автостанции составит более 3500 квадратных метров, — следует из опубликованных документов.
На автостанции будет перрон площадью 110 квадратных метров и накопитель площадью свыше 2800 квадратных метров. Здесь будет 86 машиномест, в том числе 12 — для стоянки рейсовых автобусов и микроавтобусов. На станции построят проезды на проспект Кирова и на дорогу к транспортно-пересадочному узлу «Пятилетка».