Антимонопольная служба оспорила передачу многоэтажек временным УК

Ранее в группу компаний входила 21 воронежская УК. Они синхронно отказались от лицензий. Госжилинспекция отозвала у них разрешения на управление домами в начале июля.
Администрация города должна была определить временную управляющую организацию для каждого из домов согласно правилам, указанным в Жилищном кодексе. Временная УК назначается на период не более года. Она должна управлять многоквартирным домом до тех пор, пока собственники помещений сами не выберут способ управления и не заключат соответствующий договор.
«Чтобы иметь возможность взять дом во временное управление, УК должна состоять в специальном перечне, который формируется уполномоченным органом. В такой перечень на территории Воронежа включено 26 организаций. По смыслу правил, при определении временной УК учитывается количество объектов, находящихся у организации в управлении. Приоритет отдается компаниям с наименьшим количеством домов. Однако администрация Воронежа распределила 1144 многоэтажек между шестью временными УК, прикрепив их по территориальному принципу. При этом каждая компания получила от одной до трех сотен домов», — пояснили в управлении ФАС по Воронежской области.
Одной из этих УК дополнительно поручили на год многоэтажку по улице Генерала Лизюкова, 21. Жильцы сами попросили городское управление ЖКХ назначить им временного управляющего.
Жильцы могут самостоятельно выбрать управляющую компанию
Распределяя дома, мэрия нарушила права иных УК, включенных в перечень, — необоснованно лишила их возможности осуществлять предпринимательскую деятельность по временному управлению домами, считают антимонопольщики. Действия чиновников противоречат ФЗ о защите конкуренции. Выдано предупреждение о необходимости отмены или изменения постановления о назначении временных управляющих компаний.
Городские власти озабочены прежде всего подготовкой домов к отопительному сезону. Из 1145 многоэтажек, переданных во временное управление, 1056 имеют централизованную систему отопления. Уже промыты и опрессованы трубы в 402 домах (это 38 процентов).
Параллельно ведется и подготовка к открытым конкурсам на обслуживание домов, брошенных компаниями «ПИК-Комфорт». Руководитель городского управления экономики Татьяна Дьяченко отметила, что для каждого дома нужно рассчитать плату за содержание жилья. Текущий размер взносов очень разнится даже по однотипным постройкам, возведенным в 1950—1970-е годы. Инвентарные дела по ним хранятся в БТИ, многие данные не менялись с момента ввода в эксплуатацию.
— Для проведения корректных расчетов управам районов необходимо уточнить технические характеристики многоквартирных домов и площадь убираемой территории. Дополнительно требуется установить перечень и периодичность работ по обслуживанию жилого фонда. На сбор сведений по 1145 домам и проведения расчетов потребуется не менее месяца, — пояснила Татьяна Дьяченко.
Далее планируется провести открытые конкурсы по отбору УК. Вместе с тем жильцы могут, не дожидаясь этих конкурсов, самостоятельно провести общее собрание: выбрать управляющую компанию, создать ТСЖ или перейти на непосредственное управление домом.