Антимонопольная служба оспорила передачу многоэтажек временным УК

«Чтобы иметь возможность взять дом во временное управление, УК должна состоять в специальном перечне, который формируется уполномоченным органом. В такой перечень на территории Воронежа включено 26 организаций. По смыслу правил, при определении временной УК учитывается количество объектов, находящихся у организации в управлении. Приоритет отдается компаниям с наименьшим количеством домов. Однако администрация Воронежа распределила 1144 многоэтажек между шестью временными УК, прикрепив их по территориальному принципу. При этом каждая компания получила от одной до трех сотен домов», — пояснили в управлении ФАС по Воронежской области.