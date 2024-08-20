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На улицах Максима Горького и Белгородской в Самаре снесут дома

В Самаре изымут квартиры у жителей двух аварийных домов.

В Самаре снесут два аварийных дома. Один из них расположен на улице Максима Горького, 31−33. При этом у жильцов дома изымут три квартиры. Также подлежит изъятию земельный участок площадью 181 квадратный метр, на которой находится расселяемый дом.

— Департаменту управления имуществом Самары предстоит осуществить переговоры с собственником недвижимости относительно условий ее изъятия, — говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Второй дом, который подлежит сносу, находится на улице Белгородской, 3 литера А. При этом изымут земельный участок площадью 933 квадратных метра, на котором дом стоит, комнату площадью 18,7 квадратных метров и подвал.

недвижимость