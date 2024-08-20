Девять проектов на 7,6 млрд рублей пополнят площадки ОЭЗ «Иннополис»

«Развитие особой экономической зоны “Иннополис” выходит на новый уровень: она привлекает внимание не только разработчиков ИТ-решений, но и промышленные предприятия с проектами в области робототехники, машиностроения, электроники и других перспективных направлений, которые вносят свой вклад в укрепление технологического суверенитета нашей страны, — подчеркнул руководитель Татарстана. — Привлечение новых компаний в эти сферы подтверждает намерение России укрепить позицию на мировой арене и создать устойчивую экономику, не зависимую от внешних факторов».