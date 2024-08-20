Стало известно, кто в Хабаровске может зарабатывать более 150 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) проанализировал 52 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения августа в Хабаровске, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе SuperJob.
В Хабаровске в августе больше всего готовы платить инженеру производственно-технического отдела. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы от двух лет и профильным образованием. Компания предлагает зарплату от 160 тысяч рублей.
На втором месте — вакансия менеджера по снабжению и логистике с зарплатой 150 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от двух лет.
На третьем месте — инженер по гарантии грузовых автомобилей с зарплатой от 130 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы и профильное образование. Работодатель обещает спецодежду и корпоративную мобильную связь.
В рейтинг также вошли вакансии управляющего автокомплексом с зарплатой от 120 тыс. рублей и водителя самосвала с зарплатой от 117 тыс. рублей.
В августе в топе наиболее интересных зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
В Томске, Тюмени, Липецке в топе зарплатных предложений августа — врачи. В Саратове среди лучших по оплате — вакансия главного конструктора, в Ульяновске — главного технолога кондитерского производства, в Пензе — начальника производства, в Рязани — руководителя отдела закупок, в Хабаровске — управляющего автокомплексом, во Владивостоке — начальника района контактной сети.