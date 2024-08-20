В Казани у Кировской дамбы построят акватермальный комплекс с открытым бассейном

Точные сроки реализации комплекса пока неизвестны. По словам Степанова, как правило, такие объекты могут построить за 1,5−2 года, если комплекс размещается в реконструируемом здании — за полгода. На строительство комплекса в Казани заложили порядка 1,5 лет, рассказал директор, подчеркнув, что такие сооружения строят с привлечением кредитных средств.