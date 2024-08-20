Минское метро переходит на зимний режим работы с 26 августа

Так, со следующей недели интервалы движения поездов на первой и второй линиях в утренние часы «пик», то есть с 7:00 до 9:00, составит две минуты, а в вечерние часы «пик» — с 17:00 до 19:00, в пятницу — с 16:00 до 18:30 — две с половиной минуты.