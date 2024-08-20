Минское метро переходит на зимний режим работы с 26 августа

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Минский метрополитен с понедельника, 26 августа, переходит на зимний режим работы, сообщила пресс-служба столичной подземки в официальном Telegram-канале.
На третьей линии интервал движения поездов не изменится.
Пресс-служба метро напомнила, что с расписанием движения поездов до 6:00 и после 23:00 можно ознакомиться на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ на каждой станции.
Станции на время зимнего режима будут открыты с 5:30 до 00:40.
При этом вестибюль № 1 станции «Купаловская» (со стороны улицы Карла Маркса) будет работать по иному графику — с 7:00 до 21:00.
В метрополитене также отметили, что для пересадки на станциях «Октябрьская» — «Купаловская», «Площадь Ленина» — «Вокзальная», «Фрунзенская» — «Юбилейная площадь» перед закрытием метро нужно прибывать на пересадку не на последнем, а на предпоследнем поезде.