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Минское метро переходит на зимний режим работы с 26 августа

Интервалы движения поездов столичной подземки не изменятся только на третьей — Зеленолужской — линии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Минский метрополитен с понедельника, 26 августа, переходит на зимний режим работы, сообщила пресс-служба столичной подземки в официальном Telegram-канале.

Так, со следующей недели интервалы движения поездов на первой и второй линиях в утренние часы «пик», то есть с 7:00 до 9:00, составит две минуты, а в вечерние часы «пик» — с 17:00 до 19:00, в пятницу — с 16:00 до 18:30 — две с половиной минуты.

На третьей линии интервал движения поездов не изменится.

Пресс-служба метро напомнила, что с расписанием движения поездов до 6:00 и после 23:00 можно ознакомиться на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ на каждой станции.

Станции на время зимнего режима будут открыты с 5:30 до 00:40.

При этом вестибюль № 1 станции «Купаловская» (со стороны улицы Карла Маркса) будет работать по иному графику — с 7:00 до 21:00.

В метрополитене также отметили, что для пересадки на станциях «Октябрьская» — «Купаловская», «Площадь Ленина» — «Вокзальная», «Фрунзенская» — «Юбилейная площадь» перед закрытием метро нужно прибывать на пересадку не на последнем, а на предпоследнем поезде.

метро