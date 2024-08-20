На транспортную развязку у нового моста через Неву выделяют 6 млрд рублей

Власти Петербурга выделяют 6 млрд рублей на строительство путепровода и развязки у нового моста через Неву в районе Дальневосточного проспекта. Об этом сообщает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
Как следует из опубликованной конкурсной документации, начальная (она же — максимальная) цена контракта составляет 6 млрд рублей. Итоги конкурса подведут 10 сентября. Сами работы необходимо выполнить до 7 сентября 2029 года. Согласно конкурсной документации, речь идёт о строительстве путепровода через Дальневосточный проспект и транспортной развязки с Дальневосточным проспектом.
Напомним, что новый мост через Неву возводят в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, между Володарским мостом и мостом Александра Невского — это самый длинный отрезок набережных Невы, где нет переправ. Он будет состоять из шести полос для машин, двух полос для трамваев, тротуаров и велодорожки. Длина моста — 1,6 км. 4 апреля 2024 года была забетонирована первая стойка будущей переправы на левом берегу Невы. А сам мост предполагается открыть к 2032 году.