На транспортную развязку у нового моста через Неву выделяют 6 млрд рублей

Напомним, что новый мост через Неву возводят в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, между Володарским мостом и мостом Александра Невского — это самый длинный отрезок набережных Невы, где нет переправ. Он будет состоять из шести полос для машин, двух полос для трамваев, тротуаров и велодорожки. Длина моста — 1,6 км. 4 апреля 2024 года была забетонирована первая стойка будущей переправы на левом берегу Невы. А сам мост предполагается открыть к 2032 году.