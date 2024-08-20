Экспертиза одобрила строительство многоэтажки у здания МВД в Нижнем Новгороде

Напомним, в ноябре 2023 года недостроенный ЖК «Дом на Горького» на соседнем земельном участке в Нижнем Новгороде был передан новому застройщику — СЗ «Хутор». Строительство возобновилось в январе 2024 года, жилой комплекс планируется достроить к концу 2025 года.