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Экспертиза одобрила строительство многоэтажки у здания МВД в Нижнем Новгороде

Экспертиза одобрила строительство многоэтажного дома на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах Единого госреестра заключений проектной документации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Новостройку возведут около здания главного управления МВД по Нижегородской области. В ней будут расположены офисы, отель и апартаменты на верхних этажах, а также предусмотрена подземная парковка.

Застройщиком выступит ООО «СЗ “Армина” (г. Богородск), а техническим заказчиком — нижегородское ООО “Топливная компания “Волгатрансоил”.

По данным минграда Нижегородской области, концепция здания была рассмотрена на заседании Архитектурного совета в 2023 году. Тогда эксперты предложили разработчикам доработать представленную концепцию многоэтажки.

Напомним, в ноябре 2023 года недостроенный ЖК «Дом на Горького» на соседнем земельном участке в Нижнем Новгороде был передан новому застройщику — СЗ «Хутор». Строительство возобновилось в январе 2024 года, жилой комплекс планируется достроить к концу 2025 года.

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