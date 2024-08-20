Экспертиза одобрила строительство многоэтажки у здания МВД в Нижнем Новгороде

Новостройку возведут около здания главного управления МВД по Нижегородской области. В ней будут расположены офисы, отель и апартаменты на верхних этажах, а также предусмотрена подземная парковка.
Застройщиком выступит ООО «СЗ “Армина” (г. Богородск), а техническим заказчиком — нижегородское ООО “Топливная компания “Волгатрансоил”.
По данным минграда Нижегородской области, концепция здания была рассмотрена на заседании Архитектурного совета в 2023 году. Тогда эксперты предложили разработчикам доработать представленную концепцию многоэтажки.
Напомним, в ноябре 2023 года недостроенный ЖК «Дом на Горького» на соседнем земельном участке в Нижнем Новгороде был передан новому застройщику — СЗ «Хутор». Строительство возобновилось в январе 2024 года, жилой комплекс планируется достроить к концу 2025 года.