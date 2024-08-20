В Крыму открыли новую трассу до Евпатории

В ближайшие несколько лет в Крыму реализуются несколько крупных амбициозных дорожных объектов. В 2025 году будут завершены работы по строительству 2-го этапа южно-восточного обхода г. Симферополя (трасса Донское-Перевальное), в 2026 году будет построена дорога в объезд МДЦ «Артек» и завершены работы по обустройству инженерной защиты дороги Бахчисарай-Ялта. В 2027 году будут завершены работы по строительству обхода Алушты через с. Изобильное и автомобильной дороги Льговка-Грушевка-Судак.