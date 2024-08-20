В Крыму открыли новую трассу до Евпатории

«Благодаря этой дороге мы уйдем от пробок, у нас стандартно каждое лето в районе города Саки собиралась большая пробка. Сейчас мы уйдем от этой ситуации», — сказал Аксенов.
Эта дорога первой технической категории. Она включает 17 развязок, включая восемь двухуровневых проездов для пропуска сельскохозяйственной техники. Средняя расчетная скорость движения по новой трассе — 100 км/ч, сказал генеральный директор АО «ВАД» Валерий Абрамов.
«Дорога четырехполосная на протяжении 55 километров, и около пяти — двухполосная. Она позволяет значительно сократить время в пути. Мы сейчас от Симферополя до Евпатории доезжаем за 25 минут», — сказал он.
Дорога начинается от трассы «Таврида» в районе старого терминала аэропорта Симферополя и идет до трассы на Мирный в обход города Саки и озера Сасык-Сиваш. Первый этап трассы протяженностью 25 километров открыли в конце 2021 года. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. Стоимость строительства составила более 48 миллиардов рублей.
В ближайшие несколько лет в Крыму реализуются несколько крупных амбициозных дорожных объектов. В 2025 году будут завершены работы по строительству 2-го этапа южно-восточного обхода г. Симферополя (трасса Донское-Перевальное), в 2026 году будет построена дорога в объезд МДЦ «Артек» и завершены работы по обустройству инженерной защиты дороги Бахчисарай-Ялта. В 2027 году будут завершены работы по строительству обхода Алушты через с. Изобильное и автомобильной дороги Льговка-Грушевка-Судак.