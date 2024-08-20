Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 5,4% с начала года

В частности, бензин АИ-92 подорожал на 5,4%, до 52,97 ₽ за литр, АИ-95 — на 5,56%, до 57,46 ₽ за литр, АИ-98 и выше — на 7,09%, до 70,77 ₽ за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 3,53%, до 63,67 ₽ за литр.