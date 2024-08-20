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Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 5,4% с начала года

В Нижегородской области цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в июле 2024 года выросли на 5,44% по сравнению с декабрем 2023 года.

Об этом сообщили в Нижегородстате.

В частности, бензин АИ-92 подорожал на 5,4%, до 52,97 ₽ за литр, АИ-95 — на 5,56%, до 57,46 ₽ за литр, АИ-98 и выше — на 7,09%, до 70,77 ₽ за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 3,53%, до 63,67 ₽ за литр.

топливо