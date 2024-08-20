В Узбекистане число компаний с оборотом свыше 100 миллиардов сумов выросло вдвое

Так, товарный оборот предприятий увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом и составил почти 990 триллионов сумов.
За счет работы экономического блока в разрезе махаллей и клиентов 16 тысяч убыточных компаний за полгода вышли в плюс на 6,5 триллиона сумов.
Сегодня число предприятий с численностью сотрудников более 100 человек приблизилось к трем тысячам, а количество рабочих мест на них за один год увеличилось на 440 тысяч.
Что касается числа предприятий, входящих в хорошие категории (А и В) рейтинга предпринимательства, то их число увеличилось на 91 тысячу, еще 170 тысяч предприятий выведены из худшей категории D. Благодаря этому, налоговые проверки по сравнению с прошлым годом сократились в 2 раза, в том числе камеральные — в 3 раза.
За рассматриваемый период доходы крупных налогоплательщиков увеличились на 10%, на региональных предприятиях — на 25%. При этом районные предприниматели выплатили на 40% больше налогов.