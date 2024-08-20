В Узбекистане число компаний с оборотом свыше 100 миллиардов сумов выросло вдвое

Что касается числа предприятий, входящих в хорошие категории (А и В) рейтинга предпринимательства, то их число увеличилось на 91 тысячу, еще 170 тысяч предприятий выведены из худшей категории D. Благодаря этому, налоговые проверки по сравнению с прошлым годом сократились в 2 раза, в том числе камеральные — в 3 раза.