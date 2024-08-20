Предпринимателям упростят получение сертификатов для ввоза оборудования для хранения и переработки пищевых продуктов

Сейчас для получения сертификата при ввозе оборудования и комплектующих для хранения, сортировки, переработки пищевых продуктов требуется три месяца. Такой долгий срок объясняется тем, что в регионах нет лабораторий для необходимых испытаний. Предприниматели вынуждены ехать в столицу для их проведения.