Предпринимателям упростят получение сертификатов для ввоза оборудования для хранения и переработки пищевых продуктов

Сейчас для получения сертификата при ввозе оборудования и комплектующих для хранения, сортировки, переработки пищевых продуктов требуется три месяца. Такой долгий срок объясняется тем, что в регионах нет лабораторий для необходимых испытаний. Предприниматели вынуждены ехать в столицу для их проведения.
Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам до конца года организовать испытательные лаборатории в Намангане, Самарканде и Хорезме.
Также в ходе заседания обсуждались вопросы оформления электронных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных.
Предпринимателям было необходимо оформлять их в виде отдельных двух документов, содержащих 49 сведений.
Такая практика будет отменена, и для оформления документов будет достаточно ввести только 4 сведения.