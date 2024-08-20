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Предпринимателям упростят получение сертификатов для ввоза оборудования для хранения и переработки пищевых продуктов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На заседании в Каракалпакстане президент поручил до конца года организовать испытательные лаборатории для ускорения выдачи сертификатов предпринимателям для ввоза оборудования для хранения и переработки пищевых продуктов.

Сейчас для получения сертификата при ввозе оборудования и комплектующих для хранения, сортировки, переработки пищевых продуктов требуется три месяца. Такой долгий срок объясняется тем, что в регионах нет лабораторий для необходимых испытаний. Предприниматели вынуждены ехать в столицу для их проведения.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам до конца года организовать испытательные лаборатории в Намангане, Самарканде и Хорезме.

Также в ходе заседания обсуждались вопросы оформления электронных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных.

Предпринимателям было необходимо оформлять их в виде отдельных двух документов, содержащих 49 сведений.

Такая практика будет отменена, и для оформления документов будет достаточно ввести только 4 сведения.

Шавкат Мирзиеев