Вадим Чебан рассказал, где «Молдовагаз» закупит энергоноситель в сентябре

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Акционерное общество «Молдовагаз» инициировало процесс закупки природного газа на сентябрь 2024 года через платформу BRM EST, сообщил глава компании Вадим Чебан.
Целью закупки является получение минимальной стоимости закупаемого газа при обеспечении надежности поставок для конечных потребителей.
«По итогам аукциона, проведенного на площадке BRM EST 19 августа 2024 года, был определен поставщик газа для АО “Молдовагаз” на сентябрь 2024 года в лице АО “Энергоком”, — уточнил Чебан.
Согласно условиям аукциона, количество законтрактованного сторонами природного газа составляет 170 240 МВтч, или 16 миллионов кубометров (оценочно).
Как уточнил глава «Молдовагаза», цена поставки будет определена в последний день августа текущего года, при этом ее формула привязана к индексу TTF front month index, она будет опубликована второго сентября.