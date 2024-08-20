Сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Минске 14 сентября

«Ежегодно в городе Минска начинаются сельскохозяйственные ярмарки в середине сентября, этот год не будет исключением. В этом году ярмарки стартуют 14 сентября. Основная локация будет на площадке у “Чижовка-Арены”. Это место полюбилось минчанам, туда удобно подъезжать и там достаточно большая площадка для размещения большого количества участников», — отметила Нагорная, видео с ее комментарием опубликовано в Telegram-канале Мингорисполкома.
Помимо этого, ярмарки будут проводиться в каждом районе Минска по выходным дням и продлятся до 1 декабря, если позволят погодные условия.
«Поскольку мы привыкли масштабно открывать сезон сельскохозяйственных ярмарок, и с учетом того, что День города у нас в этом году выпадает на 14 сентября, чтобы продлить людям праздник, 21 сентября состоится мероприятие и большая ярмарка “Мінскі Кірмаш” у Дворца спорта», — рассказала начальник главного управления.