Сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Минске 14 сентября

«Ежегодно в городе Минска начинаются сельскохозяйственные ярмарки в середине сентября, этот год не будет исключением. В этом году ярмарки стартуют 14 сентября. Основная локация будет на площадке у “Чижовка-Арены”. Это место полюбилось минчанам, туда удобно подъезжать и там достаточно большая площадка для размещения большого количества участников», — отметила Нагорная, видео с ее комментарием опубликовано в Telegram-канале Мингорисполкома.