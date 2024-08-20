Власти очистят источники питьевой воды для екатеринбуржцев

ЕАН писал, что екатеринбургский МУП «Водоканал» начал искать для города новые источники воды. В качестве одного из таких вариантов указана реконструкция Нязепетровского гидроузла. Также рассматривается создание резервных источников водоснабжения на поверхностных объектах, которые ранее не использовались для водоснабжения города.