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Власти очистят источники питьевой воды для екатеринбуржцев

Свердловские власти готовы потратить до 1 млрд рублей на очистку главных источников питьевой воды — Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Согласно аукциону, сейчас региональное минприроды ищет подрядчика, который составит техническую документацию на очистку водохранилищ. Ведомство готово заплатить за эту работу 23,2 млн рублей. Предполагается, что в ходе очистки водохранилищ уберут грязь и иловые отложения.

ЕАН писал, что екатеринбургский МУП «Водоканал» начал искать для города новые источники воды. В качестве одного из таких вариантов указана реконструкция Нязепетровского гидроузла. Также рассматривается создание резервных источников водоснабжения на поверхностных объектах, которые ранее не использовались для водоснабжения города.

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