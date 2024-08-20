В Татарстане открыли завод по производству полимерных труб

Полимерные трубы отличаются от стальных и бетонных легким весом и стойкостью к коррозии. Также они могут прослужить не меньше 50 лет и очень ремонтопригодны. Чтобы осуществить монтаж гофрированных изделий, почти не требуются фитинги и другие соединительные элементы, без которых нельзя собрать систему из гладких труб.