Мэрия Новосибирска продлила сроки строительства четвертого моста на год

Срок строительства четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске мэрия города продлила на год. Об этом сообщается в документе, опубликованном на муниципальном портале.
— 15 августа 2024 года — дата внесения изменений и исправлений в разрешение на строительство. Срок действия настоящего разрешения — 6 декабря 2025 года, — информирует документ.
Напомним, что 6 декабря 2017 года было заключено концессионное соглашение на строительство моста. Объект планировали сдать в декабре 2023 года, позже речь шла о конце 2024 года. Строительство моста также приостанавливали по причине подорожания строительных материалов.