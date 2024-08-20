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В Казани поднимут плату на 20 участках муниципального паркинга

Еще на четырех цену снизят.

В Казани поднимут плату на 20 участках муниципального паркинга. Еще на четырех цену снизят. В настоящее время проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, тарифы до 50 рублей в час вырастут на пяти участках на улицах Чистопольской и Нигматуллина. А на девяти участках на улицах Муштари, Спартаковской, Хади Такташа, Айдинова, Сибгата Хакима этот показатель составит до 70 рублей в час.

Кроме того, на трех участках на улицах Николая Столбова, Дзержинского, Чернышевского плату за парковку поднимут до 100 рублей, на трех участках на улицах Театральной, Пушкина, площади Свободы — до 130 рублей.

На четырех парковках на улицах Николая Ершова, Салиха Сайдашева, Сары Садыковой, а также на территории перед Арским кладбищем тариф снизится до 30 рублей в час. Решение скорректировать плату принято после анализа заполняемости парковок для более равномерной загрузки парковочных мест.

Напомним, в Казани в 2024 году увеличат число благоустроенных мест у воды. Это решение принято в целях создания условий для комфортного времяпровождения.