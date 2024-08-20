В Казани поднимут плату на 20 участках муниципального паркинга

Согласно документу, тарифы до 50 рублей в час вырастут на пяти участках на улицах Чистопольской и Нигматуллина. А на девяти участках на улицах Муштари, Спартаковской, Хади Такташа, Айдинова, Сибгата Хакима этот показатель составит до 70 рублей в час.