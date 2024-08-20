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Хоронить близких омичам станет существенно дороже

Цена на погребение вырастет почти в три раза.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска опубликовала проект о внесении изменений в постановление городской администрации об изменении стоимости услуг по погребению, оказываемом «Комбинатом социальных услуг». Согласно новому постановлению, цена может вырасти в 2,5 раза.

Теперь за оформление документов придется заплатить 5,2 тыс. рублей, предоставление и доставка гроба — 7,2 тыс. рублей, перевозка тела 3,4 тыс. рублей, погребение обойдется дороже всего — 14,1 тыс. рублей. Итого похороны омичам обойдутся в 30 тыс. рублей.

Похороны мертворожденного обойдутся в два раза дешевле: оформление документов — 6,2 тыс. рублей, предоставление и доставка гроба — 2,2 тыс. рублей, перевозка тела — 4,8 тыс. рублей, погребение — 1,5 тыс. рублей. Итого похороны будут стоить 15 тыс. рублей.