С 1 сентября получить кредит можно будет только с согласия супруга

В Казахстане с 1 сентября 2024 года получить банковский заем или микрокредит можно будет только при согласии супруга. Минимальный размер кредита, по которому необходимо получить одобрение, составляет 1000 МРП или 3 692 000 тенге в 2024 году, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.