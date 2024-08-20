Доллар и евро подорожали во вторник

Что касается обменников, то после торгов они обновили стоимость валюты. Так, банки готовы расстаться со 100 российскими рублями за 3,54 белорусских рубля, приобретают они их по 3,50 белорусских рубля. Евро в среднем стоит 3,52 белорусских рубля, покупают его по 3,44 белорусских рубля. С долларом банки расстаются в среднем за 3,18 белрубля, приобретают — по 3,15.