МИНСК, 20 авг — Sputnik. Российский рубль сдал позиции, юань не изменился в цене, доллар и евро подорожали во вторник, следует из информации Белорусской валютно-фондовой биржи.
Так, больше других валют вырос в стоимости евро, он во второй день очередной рабочей недели прибавил сразу 1,10%. Теперь одна единица на бирже установилась на отметке в 3,50 белорусских рубля.
Американская валюта также окрепла и стала дороже на 0,32%. За один доллар теперь нужно отдать 3,17 белорусских рубля.
Юань не изменился в цене, он торгуется по 4,44 белорусских рубля за 10 единиц.
Российская же валюта стала дешевле на 0,27%, за 100 единиц установлена стоимость в 3,54 белорусских рубля.
Что касается обменников, то после торгов они обновили стоимость валюты. Так, банки готовы расстаться со 100 российскими рублями за 3,54 белорусских рубля, приобретают они их по 3,50 белорусских рубля. Евро в среднем стоит 3,52 белорусских рубля, покупают его по 3,44 белорусских рубля. С долларом банки расстаются в среднем за 3,18 белрубля, приобретают — по 3,15.