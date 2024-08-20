В Татарстане в этом году построят 11 зданий школ и 10 детсадов

Замминистра образования и науки напомнил, что уже четыре года в республике действует программа по ремонту школьных пищеблоков, на нее ежегодно выделяется 1 млрд рублей. В этом году в программу включены 94 школьные столовые. Ремонтные работы завершены на 99%.