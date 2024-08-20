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В Татарстане в этом году построят 11 зданий школ и 10 детсадов

В Татарстане в этом году 1 сентября будут открыты 11 новых зданий школ, а до конца года — десять новых детских садов. Мощность этих образовательных организаций — более чем 10 тыс. ученических мест.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщил заместитель министра — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов.

«Кардинальных изменений, которые сильно повлияют на существующий школьный образ жизни, в этом году не планируется. Но есть ряд, можно сказать, профессиональных изменений. Так, запланированы инфраструктурные изменения — появление новых ученических мест. Это строительство новых школ и детских садов», — отметил спикер.

По словам Музипова, к 1 сентября завершится капремонт 49 школ, 20 детсадов, четырех зданий среднего профессионального образования и 14 общежитий колледжей и техникумов. «По отдельной программе ремонтируются и оборудуются спортивным инвентарем два спортзала», — подчеркнул он.

Замминистра образования и науки напомнил, что уже четыре года в республике действует программа по ремонту школьных пищеблоков, на нее ежегодно выделяется 1 млрд рублей. В этом году в программу включены 94 школьные столовые. Ремонтные работы завершены на 99%.

образование