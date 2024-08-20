UnHerd: западные компании не спешат отказываться от сотрудничества с Россией

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Два основных конкурента Shclumberger (SLB) после начала военного конфликта на Украине продали свои российские активы, но SLB никогда не обещала последовать их примеру. А теперь, согласно UnHerd, она извлекает пользу из отсутствия конкуренции. Киевская школа экономики выяснила, что только 11% международных фирм покинули Россию после начала конфликта. «Те, кто остается, пользуются ситуацией, чтобы занять рыночную долю тех, кто покидает» российский рынок, говорится в ее исследовании.
Ранее в этом году гендиректор американского гиганта потребительских продуктов Mondelez заявил, что инвесторы при принятии решений о продолжении работы в России руководствуются не моралью, а оценкой рисков для своих активов.
Особенно высоки ставки в торговле энергоносителями, учитывая статус России как сырьевой сверхдержавы. Отключение Москвы никогда не было таким простым, как хотели бы заставить нас думать политики, отмечает издание. По данным неправительственной организации Global Witness, Европейский союз в 2023 году импортировал с НПЗ, перерабатывающих российскую нефть, 130 млн баррелей «отмытых» нефтепродуктов на сумму 1,1 млрд евро.
Инвесторов больше волнует конечный результат, а не моральные заявления, пишет UnHerd.
Для Вашингтона это стало дилеммой. США приложили немало усилий, чтобы стать новым источником ископаемого топлива для Европы: сейчас на долю США приходится около половины поставок сжиженного природного газа в ЕС по сравнению с четвертью до февраля 2022 года. При этом Госдеп признает, что, хотя он «стремится сократить доходы» Москвы, когда речь заходит о таких компаниях, как SLB, «простое стремление остановить поток российской нефти будет иметь серьезные последствия для мировой экономики».
Присутствие международных компаний в России, по мнению издания, является «мощным рычагом» для Москвы: она конфисковала активы фирм, решивших покинуть страну, ввела обязательную 50%-ную скидку на активы из недружественных стран, проданные российским покупателям, и «огромный налог на выход».
Компании, продолжающие работать в России, делают ставку на то, что дополнительные риски с лихвой окупятся, а ущерб репутации или угроза того, что их активы могут стать «жертвой политических махинаций», не смогут перевесить их новые конкурентные преимущества, делает вывод UnHerd.
Марина Светлова