Два основных конкурента Shclumberger (SLB) после начала военного конфликта на Украине продали свои российские активы, но SLB никогда не обещала последовать их примеру. А теперь, согласно UnHerd, она извлекает пользу из отсутствия конкуренции. Киевская школа экономики выяснила, что только 11% международных фирм покинули Россию после начала конфликта. «Те, кто остается, пользуются ситуацией, чтобы занять рыночную долю тех, кто покидает» российский рынок, говорится в ее исследовании.