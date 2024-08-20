Прокуратура указала на необходимость поддержки производителей Ростовской области

Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора на ситуацию в сфере поддержки товаропроизводителей региона. Информацию об этом опубликовали на сайте надзорного ведомства.
Специалисты выяснили, что на Дону фиксировались случаи «необоснованных отказов в помощи хозяйствующим субъектам», а также нарушались порядок и сроки оказания подобной поддержки.
— В то же время только в 2023 году в бюджет вернули более 44 млн рублей, выделенных на поддержку предпринимателей. Это говорит о малоэффективной работе по отбору претендентов на получение преференций, — подчеркнули в прокуратуре Ростовской области.
Главу региона попросили взять ситуацию на контроль и усилить работу по дополнительной поддержке производителей.