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Прокуратура указала на необходимость поддержки производителей Ростовской области

Прокуратура потребовала усилить поддержку товаропроизводителей в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора на ситуацию в сфере поддержки товаропроизводителей региона. Информацию об этом опубликовали на сайте надзорного ведомства.

Специалисты выяснили, что на Дону фиксировались случаи «необоснованных отказов в помощи хозяйствующим субъектам», а также нарушались порядок и сроки оказания подобной поддержки.

— В то же время только в 2023 году в бюджет вернули более 44 млн рублей, выделенных на поддержку предпринимателей. Это говорит о малоэффективной работе по отбору претендентов на получение преференций, — подчеркнули в прокуратуре Ростовской области.

Главу региона попросили взять ситуацию на контроль и усилить работу по дополнительной поддержке производителей.

Прокуратура