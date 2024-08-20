Стоимость перелетов из Москвы в Сочи в сентябре снизится на 14%

Добраться на самолете из Москвы в самый главный курорт России будет стоить от 23,8 тыс. руб. (тариф с багажом, туда — обратно на одного человека, вылет из Москвы 2 сентября, возвращение 9 сентября). По данным АТОР, из топ-10 популярных городов перелеты в Сочи будут одними из самых дорогих. Сейчас самые дешевые билеты с багажом из Москвы в Сочи и обратно стоят 27−28 тыс. рублей на одного человека.