Стоимость перелетов из Москвы в Сочи в сентябре снизится на 14%

Добраться на самолете из Москвы в самый главный курорт России будет стоить от 23,8 тыс. руб. (тариф с багажом, туда — обратно на одного человека, вылет из Москвы 2 сентября, возвращение 9 сентября). По данным АТОР, из топ-10 популярных городов перелеты в Сочи будут одними из самых дорогих. Сейчас самые дешевые билеты с багажом из Москвы в Сочи и обратно стоят 27−28 тыс. рублей на одного человека.
Самым доступным по перелетам городом на начало сентября является Казань — от 7,5 тыс. руб., что на 32% меньше, чем в конце августа. Второе место занимает Санкт-Петербург — от 10,3 тыс. руб. (дешевле на 13%), третье — Тюмень — от 12,7 тыс. руб. (дешевле на 8%). В список городов с самыми дешевыми перелетами также вошли Мурманск, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды и Горно-Алтайск.