Новым транспортным сообщением хотят соединить Казахстан, Россию и Китай

«Мы планируем по реке Иртыш, от Томска до поселка Тугыл на озере Зайсан, речными судами возить грузы и далее либо автомобильным, либо железнодорожным транспортом выводить его в направлении Китая и обратно. Прорабатывается также с нашими частными судовладельцами вопрос развития судоремонтного и судостроительного производства и создание дополнительной береговой инфраструктуры, потому что недостаточно существующего павлодарского речного порта. В этой связи дополнительные мощности планируется создать в Семее и Усть-Каменогорске».