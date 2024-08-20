Новым транспортным сообщением хотят соединить Казахстан, Россию и Китай

Касым Тлепов отметил, что работа по созданию мультимодального транзитного коридора Россия — Казахстан — Китай с использованием трансграничной реки Иртыш ведется для полноценного использования потенциала речного транспорта. По его словам, это позволит соединить новым транспортным сообщением Россию и Китай.
«Мы планируем по реке Иртыш, от Томска до поселка Тугыл на озере Зайсан, речными судами возить грузы и далее либо автомобильным, либо железнодорожным транспортом выводить его в направлении Китая и обратно. Прорабатывается также с нашими частными судовладельцами вопрос развития судоремонтного и судостроительного производства и создание дополнительной береговой инфраструктуры, потому что недостаточно существующего павлодарского речного порта. В этой связи дополнительные мощности планируется создать в Семее и Усть-Каменогорске».
Указал он и на тот факт, что на реке Бахтарма очень хорошо сейчас развивается туризм. Для поддержания существующих темпов планируется открытие круглосуточной навигации и возможность осуществления речных перевозок в ненавигационный период, так как там вода не замерзает.
Также в перспективе появляется возможность появляется возможность через Обь-Иртышский бассейн выхода к северным морям Российской Федерации. Ожидаемый объем перевозок по нему 2−2,5 млн тонн.