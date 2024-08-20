Установлены тарифные квоты на ввоз мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении отдельных видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2025 год, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.
«В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕЭК устанавливает тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией», — напомнил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Для Республики Казахстан и Российской Федерации тарифные квоты на 2025 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Республики Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики тарифные квоты определены в объемах, не превышающих разницу между потреблением и производством, с учетом запросов сторон.
Так, по мясу крупного рогатого скота квоты составят 9,5 тыс. тонн для Республики Армения, 21 тыс. тонн — для Республики Казахстан, 5 тыс. тонн — для Кыргызской Республики и 570 тыс. тонн — для Российской Федерации. Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах: 9,4 тыс. тонн для Республики Армения, 20 тыс. тонн для Республики Беларусь и 2 тыс. тонн для Кыргызской Республики.
Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 35,1 тыс. тонн для Республики Армения, 10,9 тыс. тонн — для Республики Беларусь, 140 тыс. тонн — для Республики Казахстан, 58 тыс. тонн — для Кыргызской Республики и 364 тыс. тонн — для Российской Федерации.
Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Республики Армения в объеме 0,7 тыс. тонн и Российской Федерации в объеме 15 тыс. тонн.