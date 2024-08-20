Установлены тарифные квоты на ввоз мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС

Для Республики Казахстан и Российской Федерации тарифные квоты на 2025 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Республики Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики тарифные квоты определены в объемах, не превышающих разницу между потреблением и производством, с учетом запросов сторон.